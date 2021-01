Einsatzkräfte der Feuerwehr am Ufer der Elbe, auf dem Wasser das Löschboot "Branddirektor Westphal".

Notfälle Mann am Hamburger Fischmarkt aus Elbe gerettet

Hamburg. Einsatzkräfte haben einen Mann am Hamburger Fischmarkt aus der Elbe gerettet. Er kam am Samstagmittag unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte und wie alt der Mann ist, war zunächst noch unklar.