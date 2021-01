Uwe Grieger ist neuer Direktor der Volkshochschule Hamburg

Der 55 Jahre alte Bildungsexperte tritt die Nachfolge von Marlene Schnoor an, die in den Ruhestand getreten ist.

Hamburg. Uwe Grieger ist neuer Direktor der Volkshochschule (VHS). Der 55 Jahre alte Bildungsexperte tritt die Nachfolge der langjährigen VHS-Chefin Marlene Schnoor an, die in den Ruhestand getreten ist. Grieger ist seit vielen Jahren Mitarbeiter der Schulbehörde und führte zuletzt die Aufsicht über die fünf Institute des Amtes für Bildung mit rund 1000 Mitarbeitern – darunter die Staatliche Jugendmusikschule, die Landeszentrale für politische Bildung, das Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ) sowie das Landesinstitut für Lehrerbildung und Unterrichtsentwicklung (LI). Zuvor war Grieger unter anderem im Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) tätig.

Die VHS, die 1919 gegründet wurde, gilt mit mehr als 200 Mitarbeitenden und rund 9000 Kursen und Veranstaltungen jährlich als größte Weiterbildungseinrichtung Hamburgs. Das Kursangebot „Deutsch als Fremdsprache“ ist ein Schwerpunkt. „Die VHS leistet mit ihren wichtigen und vielfältigen Weiterbildungsangeboten einen bedeutenden Beitrag für die Entwicklung von persönlichen und beruflichen Perspektiven jedes Einzelnen sowie für den Zusammenhalt in der Gesellschaft“, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD).

Gerade in Zeiten der coronabedingten Einschränkungen seien die vielen Online-Veranstaltungen „ein attraktives und ortsunabhängiges Angebot“, so Rabe. Die VHS ist ein Landesbetrieb mit sechs Standorten in Mitte/Eimsbüttel, Ost, West, Nord, Harburg/Finkenwerder und Bergedorf/Billstedt.