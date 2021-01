Härtere Kontaktbeschränkungen ab Montag

Kiel. In Schleswig-Holstein gelten von kommenden Montag an härtere Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit und im privaten Raum. Die Landesregierung beschloss am Freitag in Kiel eine Neufassung der Landesverordnung zu Corona-Bekämpfung. Dies teilte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) mit. Zusammenkünfte zu privaten Zwecken sind ab Montag nur noch mit Personen eines gemeinsamen Haushalts sowie einer weiteren Person zulässig - unabhängig vom Ort des Treffens. Ausnahmen sind möglich zur Sicherstellung der Betreuung von Kindern unter 14 Jahren oder von pflegebedürftigen Personen. So können beispielsweise zwei Haushalte die Betreuung der jeweiligen Kinder gemeinsam sicherstellen. Die neue Landesverordnung bedeutet eine Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse vom Dienstag.

( dpa )