Verband: Fußball-Ligen müssen bis Ende Februar beginnen

Hamburg. Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) hat seine Pläne angesichts der weiter angespannten Corona-Lage erläutert. Das Präsidium hatte am Donnerstag über die Lage beraten. "Leider müssen wir realisieren, dass die Inzidenzwerte in der Freien und Hansestadt Hamburg bzw. in den dem HFV zugehörigen Umland-Kreisen nicht so rasch sinken, wie viele von uns das erhofft haben", schrieb HFV-Präsident Dirk Fischer am Freitag in einem offenen Brief an die Vereine. "Sicherlich werden die Inzidenzwerte nachhaltig unter 50 Personen liegen müssen, damit ein Öffnen der Plätze stattfinden wird."

Am Freitagmittag hatte die Gesundheitsbehörde mitgeteilt, dass die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen im Vergleich zum Donnerstag auf 149,1 gestiegen sei.

Fischer schrieb, dass bis zum Wochenende 27./28. Februar der Spielbetrieb in den Hamburger Ligen wieder aufgenommen werden sollte. Dann sei eine komplette Hinrunde noch möglich, nach der über Auf- und Abstieg entschieden werden könnte.

Voraussetzung für den Re-Start ist laut Fischer, dass die Mannschaften zuvor mindestens 14 Tage wieder im Training stehen. "Das heißt, sollte eine Öffnung der Sport-Anlagen im Bereich des HFV ab dem 13. Februar 2021 stattfinden, könnte die Meisterschaft (einfache Hinrunde) und der Pokalwettbewerb (LOTTO- und Holsten-Pokal) durchgeführt werden", hieß es in dem Schreiben.

Sollte ein Trainingsbetrieb bis zum 13. Februar nicht möglich sein, "wird die Saison 2021/2022 am 1. Juli 2021 mit dem Stand 1. Juli 2020 neu begonnen; dann gäbe es in der Saison 2020/2021 keine Meister sowie keine Auf- oder Abstiege", schrieb Fischer weiter. "Über eventuelle überregionale Auf- und ggf. Abstiege müsste gesondert entschieden werden."

Es sei mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem Norddeutschen Fußball-Verband zu klären, "ob und in welcher Form Auf- und Abstiege in überregionale Staffeln überhaupt stattfinden werden". Auch die Qualifikation zur DFB-Pokal-Hauptrunde muss bei einem Ausfall des Landes-Pokals geklärt werden.