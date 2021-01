Größere Lieferungen des Moderna-Impfstoffs erst im Februar

Hamburg. Die Hamburger Gesundheitsbehörde erhofft sich erst im Februar eine deutliche Verbesserung der Impfquote durch die Zulassung des Moderna-Impfstoffes. Im Januar würden nur wenige Tausend Impfdosen in Hamburg erwartet, sagte Behördensprecher Martin Helfrich am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Mit substanziellen Lieferungen ist wahrscheinlich erst im Februar zu rechnen."

Die Länder sollen die erste Lieferung des Präparats am Dienstag kommender Wochen erhalten, wie ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag auf dpa-Anfrage in Berlin mitteilte. Die EU-Kommission hatte den Moderna-Impfstoff am Mittwoch auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA zugelassen.

Nach der dpa vorliegenden Informationen plant der US-Hersteller, bis Ende Januar in zwei Tranchen gut 154 000 Impfdosen nach Deutschland zu liefern. Auf Hamburg entfallen demnach 3600 Dosen. Im Februar ist die Lieferung von mehr als 901 000 Dosen an Deutschland vorgesehen, davon würde Hamburg den Planungen zufolge 19 200 Dosen erhalten.