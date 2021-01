Schauspielhaus: Premieren verschoben, keine Live-Streams

Hamburg. Wegen der verschärften Kontaktbeschränkungen hat sich das Hamburger Schauspielhaus entschieden, keine Vorstellungen mehr live zu streamen. "Trotz des überaus positiven Feedbacks des Publikums müssen wir die für Januar bereits geplanten Termine absagen", sagte Sprecher Wolfgang Kaldenhoff am Freitag in Hamburg. Zum Online-Angebots des Schauspielhauses zähle aber weiterhin die Ensemble-Reihe das "Haus der Geister". Außerdem sei ein neues Videoformat, "Im Lockdown um die Welt", in der Produktion: Darin nehmen Regisseure, Autoren und Mitglieder des Ensembles die Zuschauer mit auf eine literarische Reise um die Welt.

Weiterhin werde geprobt – mit möglichst wenig Personal und unter fortgesetzt strengen Hygienemaßnahmen. Zur Zeit setzen René Pollesch und sein Team die Proben an seinem neuen Stück "J'accuse!" fort. Die Uraufführung, die für Ende Januar vorgesehen war, wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Außerdem nimmt Karin Henkel die im Oktober verletzungsbedingt abgebrochenen Endproben zu "Richard the Kid" wieder auf. Zudem starten ihre Proben zu "Richard the King". Beide Arbeiten sollen am 25. Juli als Koproduktionen bei den Salzburger Festspielen Premiere haben.