Zweite Hotline für Corona-Impftermine

Kiel. Für Corona-Impfungen können sich berechtigte Schleswig-Holsteiner künftig über eine zweite Telefon-Hotline um einen Termin bemühen. Dafür stehe außer der bisher oft überlasteten Nummer 116 117 auch die 0800 455 6550 zur Verfügung, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Vom nächsten Dienstag an sind wieder Buchungen möglich. Seit diesem Montag wird im Norden nicht nur in Pflegeheimen und Krankenhäusern geimpft, sondern auch in 15 Impfzentren. Impfberechtigt sind Menschen ab 80 Jahren, medizinisches Personal sowie Pflege- und Rettungskräfte.

Die Menge des bereitstehenden Impfstoffs erlaubt derzeit die Vergabe von 15 000 Terminen wöchentlich in den Impfzentren. Im Land leben rund 200 000 Menschen über 80. Alle verfügbaren Termine waren zuletzt innerhalb von weniger als einer halben Stunde gebucht. Damit hatten erneut 7500 Schleswig-Holsteiner ihre beiden Impftermine vereinbart. Die Telefon-Hotline 116 117 wird auch von anderen Ländern genutzt. Auch Online-Anmeldungen sind ab nächsten Dienstag wieder möglich (www.impfen-sh.de).