Fußball Lee über Kiel-Verbleib: "Weiß nie, was morgen passiert"

Kiel. Der südkoreanische Nationalspieler Jae-Sung Lee will einen Verbleib beim Fußball-Zweitligisten Holstein über die Saison hinaus nicht ausschließen. "Man weiß nie, was morgen passiert", sagte der 28 Jahre alte Offensivspieler den "Kieler Nachrichten" (Freitag). "Daher konzentriere ich mich auf heute und gebe jeden Tag mein Bestes."

Lee gilt als einer der besten Offensivspieler der 2. Bundesliga. Zuletzt hatte er für Aufsehen in einem Internetportal seiner Heimat gesorgt, als er seinen Abschied zum Saisonende andeutete. Sein Vertrag beim aktuellen Tabellenzweiten läuft im Juni nach drei Jahren aus. Lee war schon im vergangenen Sommer von mehreren Clubs umworben worden.

Unter anderen sollen Ligakonkurrent Hamburger SV und die Bundesligisten Werder Bremen und 1899 Hoffenheim an ihm interessiert gewesen sein. Die Kieler gaben ihn aber nicht ab und verzichteten damit auf eine Millionen-Ablösesumme.

Lee fügte sich, ohne zu murren. "Ich hätte im Sommer die Möglichkeit gehabt zu wechseln", sagte er. "Aber ich wollte meinem Verein, der mir geholfen hat, in Europa Fußball zu spielen, und seinen sportlichen Ambitionen nicht im Wege stehen." Er wolle einen "schönen und harmonischen" Abschied, "wann auch immer der kommen mag". Holsteins Sportchef Uwe Stöver will den WM-Teilnehmer von 2018 in jedem Fall gerne über die Saison hinaus halten.