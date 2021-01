Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Hamburg. Ein Unbekannter hat in Hamburg-Heimfeld mehrere brennende Gegenstände gegen ein Wohnhaus für psychisch erkrankte Menschen geworfen. Entgegen ersten Meldungen wurde der Täter zunächst nicht gefasst, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Die genauen Tatumstände würden noch ermittelt. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Donnerstagabend niemand. Es entstand ein kleiner Brand im Wohnhaus, der jedoch noch von einem Betreuer gelöscht werden konnte.