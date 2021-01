Zweitliga-Stadtuell FC St. Pauli gegen HSV am 1. März

Hamburg. Das Hamburger Stadtduell zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV findet in der Saison-Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga an einem Montagabend statt. Das geht aus den Ansetzungen für die Spieltage 19 bis 23 hervor, die die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag veröffentlichten. Demnach wird die Partie der beiden Rivalen zum Abschluss des 23. Spieltages am 1. März (20.30 Uhr) am Millerntor angepfiffen. In der Hinrunde hatte der aktuelle Tabellenvorletzte St. Pauli dem großen Rivalen ein 2:2 abgetrotzt.

( dpa )