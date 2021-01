Norden: Knapp ein Drittel aller Geburten durch Kaiserschnitt

Kiel. Fast jede dritte Geburt in einem Krankenhaus in Schleswig-Holstein ist 2019 durch einen Kaiserschnitt erfolgt. Der Anteil stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte auf 31,3 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Insgesamt erblickten in den Krankenhäusern gut 21 000 Kinder das Licht der Welt. 5,5 Prozent von ihnen wurden durch Einsatz einer sogenannten Vakuumextraktionen (Saugglocke) geboren. Der Anteil bewegte sich damit in der Größenordnung der vorangegangenen Jahre. Sogenannte Zangengeburten erfolgten nur in acht Fällen.

( dpa )