Schacht-Audorf. Ein Brand in einem Farblager der Lürssen-Kröger Werft in Schacht-Audorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat am Mittwochabend zu starker Rauchentwicklung geführt. Vorsorglich seien Anwohner aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Auf dem Werftgelände war aus unbekanntem Grund ein Container in Brand geraten. Menschen wurden durch das Feuer nach Polizeiangaben nicht verletzt. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

( dpa )