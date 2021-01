Gesundheit Landtag berät in Sondersitzung über neue Corona-Beschlüsse

Weitere Kontaktbeschränkungen und kein Präsenzunterricht in der Schule - der verlängerte und verschärfte Corona-Lockdown treibt Bürger, Wirtschaft und Politik um. Der Landtag in Kiel diskutiert darüber in einer Sondersitzung.