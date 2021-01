Mehrere Verletzte bei Unfall mit Lkw und Bus bei Rumohr

Rumohr/Schellhorn. Bei einem Unfall mit einem Bus sind am Mittwoch bei Rumohr (Kreis Rendsburg-Eckernförde) drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer war gegen 11.30 Uhr aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm abbiegenden Gelenkbus aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden beide Fahrer und ein 28 Jahre alter Fahrgast verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35 000 Euro. Bei dem Unfall liefen Betriebsstoffe aus. Die Fahrbahn musste gesperrt und gereinigt werden.

Vier Menschen wurden am Nachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 76 in Schellhorn (Kreis Plön) verletzt. Daran waren mindestens vier Fahrzeuge beteiligt, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. Die Unfallursache sei noch unklar.