Kein Präsenzunterricht bis Ende Januar in Schleswig-Holstein

Kiel. Die meisten Schüler in Schleswig-Holstein werden nach den Weihnachtsferien bis Ende Januar nicht in den Schulen unterrichtet. Vom 11. Januar an sollen die Schüler Distanzunterricht erhalten, der Unterricht in den Schulen sei ausgesetzt, sagte Bildungsministerin Karin Prien am Mittwoch in Kiel. Das gilt auch für die Berufsschulen. Ausnahme sind die Abschlussjahrgänge. Sie sollen ab Montag entsprechende Lern- und Vorbereitungsangebote in den Schulen bekommen. Wie schon im Frühjahr werde es auch eine Notbetreuung für Schüler der Jahrgangsstufen eins bis sechs geben.

Prien sagte, es könnte auch schon vor Ende Januar erste Schritte zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts geben. Voraussetzung sei, dass in Schleswig-Holstein die Zahl der Neuinfektionen dauerhaft deutlich unter der Grenze von 50 pro 100.000 Einwohner pro Woche liege. Die Corona-Situation werde am 15./16. Januar bewertet und dann entschieden werden.