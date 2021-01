Hamburg: Verschärfter Corona-Lockdown soll ab Freitag gelten

Der Januar wird für viele Hamburger ein Monat der Einsamkeit. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie beschließt der Senat eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen. Und schon am Wochenende werden sich nur noch zwei Kinder privat treffen dürfen.

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister in Hamburg.

Hamburg. Der Hamburger Senat hat eine Verlängerung und Verschärfung des Corona-Lockdowns bis Ende Januar beschlossen. Die neue Verordnung solle bereits ab Freitag gelten, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwoch nach einer Sondersitzung des Senats. Die aktuelle Verordnung vom 22. Dezember war bis zum Sonntag befristet.

Die bestehenden Beschränkungen würden weiter gelten, einige neue Maßnahmen kämen hinzu, erklärte Tschentscher. Demnach dürfen sich bis Ende Januar die Angehörigen eines Haushalts nur noch mit einer Person eines anderen Haushalts treffen. Für Kinder gibt es dabei anders als bisher keine Ausnahme. Der Bürgermeister appellierte an die Bürger, auf Kontakte außerhalb des eigenen Haushalts möglichst ganz zu verzichten.

Der Senat beschloss auch eine Beschränkung der Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 15 Kilometern um den Wohnort herum, sollten sich innerhalb von sieben Tagen mehr als 200 Menschen je 100 000 Einwohner infizieren. Als Wohnort werde die Stadt gelten, präzisierte Tschentscher auf Nachfrage. Die Regelung werde aber noch nicht in der neuen Verordnung enthalten sein.

Am Mittwoch lag die sogenannte Inzidenz nach Angaben der Gesundheitsbehörde bei 144,2. Verbindlich wird allerdings der Wert des Robert Koch-Instituts sein, der am Mittwoch mit 112,9 angegeben wurde. Mit den Beschlüssen setzt der Senat Vereinbarungen um, auf die sich die Ministerpräsidenten am Dienstag mit der Bundeskanzlerin verständigt hatten.

An Schulen bleibt die Präsenzpflicht aufgehoben. Die Schüler sollen möglichst online unterrichtet werden, können aber weiter betreut werden. "Distanzunterricht ist das Modell. Wir schicken aber kein Kind weg", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Auch in die Kindertagesstätten können Eltern bei Bedarf weiterhin ihre Kinder schicken, sofern sie sie nicht zu Hause betreuen können.