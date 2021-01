Kriminalität Polizei verhaftet zwei Drogendealer in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg. Die Polizei hat am Dienstag zwei Drogendealer in Hamburg-Rahlstedt verhaftet. Die beiden 44 und 49 Jahre alten Männer sollen seit Ende 2019 mit rund 63 Kilogramm Marihuana, 15 Kilogramm Haschisch und drei Kilogramm Kokain gehandelt haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei dem 49-Jährigen fanden die Ermittler einen Plastikbeutel mit 42 000 Euro, den der Mann unter seinem Pullover mitführte. Das Geld, das mutmaßlich aus Drogengeschäften stammt, wurde sichergestellt. Bei den Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten weitere Tat- und Beweismittel und stellten eine Harley-Davidson sowie einen VW-Caddy sicher.