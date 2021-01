Landespolizei bei Corona-Kontrollen weiter zurückhaltend

Kiel. Schleswig-Holstein hält bei Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Bestimmungen offenkundig an seinem zurückhaltenden Kurs fest. "Über allen staatlichen Maßnahmen steht weiterhin die Verantwortung jeder und jedes Einzelnen, die eigenen Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren", erklärte das Innenministerium am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Hinsichtlich von Kontrollen seien auch bei Änderungen weiterhin vorrangig die kommunalen Behörden zuständig. Die Landespolizei leiste auf Anforderung Unterstützung im Rahmen der Amtshilfe, auch bei etwaigen speziellen Kontrollen. Ansonsten nehme sie ihre originären gesetzlichen Aufgaben wahr. Dazu zähle eine erhöhte Präsenz in der Öffentlichkeit.

Bund und Länder haben unter anderem beschlossen, dass sich künftig die Angehörigen eines Haushalts nur noch mit einer weiteren Person treffen dürfen. Außerdem sollen sich die Bewohner eines Kreises nur noch maximal 15 Kilometer von ihrem Wohnort wegbewegen, wenn es in dem Kreis über 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche gegeben hat. In Schleswig-Holsteins gibt es derzeit nirgends einen so hohen Wert.