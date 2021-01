Degradierter Keeper Himmelmann begrüßt neuen Rivalen fair

Hamburg. Mit einer sportlich fairen Geste hat der zum Reservisten degradierte Torhüter Robin Himmelmann seinen designierten Nachfolger beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli begrüßt: "Herzlich willkommen am Millerntor", schrieb Himmelmann bei Facebook in Richtung von Dejan Stojanovic. Der Österreicher war am Dienstag vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough ausgeliehen worden und soll künftig die Nummer eins im Tor der Kiezkicker sein. Auch seinen beiden anderen Keeper-Rivalen Svend Brodersen und Dennis Smarsch wünscht Himmelmann alles Gute: "Ihr werdet Euren Weg machen!"

Der 31-Jährige spielt seit 2012 für die Kiezkicker und bestritt seither 184 Pflichtspiele für die Hamburger. Lange Zeit war er unangefochten die Nummer eins. Nach der 1:2-Niederlage am 5. Dezember bei Eintracht Braunschweig wurde er vom bislang glücklos agierenden Brodersen ersetzt. Deshalb holte St. Paulia nun Stojanovic hinzu.

Himmelmanns Vertrag läuft am Saisonende aus, spekuliert wird aber bereits über einen Transfer schon in diesem Winter. "Ich bin topfit, kerngesund und hatte bislang nicht die Ambition, diesen Verein zu verlassen", schrieb Himmelmann allerdings dazu bei Facebook.

Er bedankte sich für die Unterstützung seitens der Fans und kündigte an, weiter hart für den Club arbeiten zu wollen. Spekulationen, auch um seine Person, sollten angesichts der Abstiegsnöte ausbleiben: "Der FC St. Pauli braucht euch Fans für Wichtigeres: den Klassenerhalt", sagte Himmelmann vor dem Gastspiel des Tabellenvorletzten bei Schlusslicht Würzburger Kickers am (heutigen) Mittwoch (18.30 Uhr).