DGB fordert mehr Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln

Hamburg. Zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen fordert der DGB Hamburg mehr Kontrollen in den Betrieben. "Die Arbeitsschutzbehörde muss verstärkt ein Auge auf die Arbeitsbedingungen haben", sagte die Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Katja Karger, am Mittwoch. Sie kritisierte die unverbindlichen Empfehlungen zur Arbeit im Homeoffice: "Mehr als Appelle an die Arbeitgeber sind von der Politik nicht gekommen." In kleineren und mittleren Betrieben gebe es für die Beschäftigten oft noch eine Anwesenheitspflicht, obwohl diese nicht nötig sei. Auch das Tragen der Schutzmaske werde von manchem Chef nicht durchgesetzt.

Keine Einwände äußerte Karger gegen die Empfehlung der Ministerpräsidentenkonferenz, Betriebskantinen nach Möglichkeit zu schließen: Man müsse zwischen dem Gesundheitsschutz und der Versorgung der Beschäftigten abwägen. In den Kantinen träfen in der Regel viele Menschen zusammen, und nicht wenige Beschäftigte machten sich Sorgen um ihre Gesundheit. Es sei sicherer, Essen "to go" auszugeben.