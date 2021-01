Nord-Grüne tragen Corona-Beschlüsse mit

Kiel. Trotz Kritik unterstützen die Grünen im Kieler Landtag die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern im Kampf gegen die Corona-Pandemie. "Wir Grüne in Schleswig-Holstein tragen die Beschlüsse mit, weil das Infektionsgeschehen noch keine Entwarnung gibt", sagte Fraktionschefin Eka von Kalben am Mittwoch in Kiel.

"Dass dies insbesondere bei der weiteren Einschränkung der Kontakte für viele Menschen hart ist, kann ich gut nachvollziehen." Dennoch komme es jetzt darauf an, die Fallzahlen deutlicher zu senken, damit die Todesfälle massiv verringert und die Krankenhäuser nicht noch weiter belastet würden sowie die Gesundheitsämter die Nachverfolgung wieder bewältigen könnten. Dafür müssten sich alle weitere Wochen disziplinieren, auch wenn es schwerfalle, sagte von Kalben. Bund und Länder hatten am Dienstag unter anderem beschlossen, dass private Zusammenkünfte nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person erlaubt sind.

"Wir Grünen haben uns immer dafür ausgesprochen, dass es eine bundesweite Regelung anhand von Inzidenzwerten gibt", sagte von Kalben. "Dies ist gestern teilweise auch beschlossen worden, beispielsweise beim Grenzwert für Einschränkungen der Bewegungsfreiheit bei eine Inzidenz von 200." Diese Vorgabe besagt, dass sich die Menschen nur noch maximal 15 Kilometer von ihrem Wohnort wegbewegen sollen, wenn es in ihrem Kreis über 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche gegeben hat.

"Aber für eine verbindliche Strategie ist das nicht ausreichend", sagte die Fraktionschefin der Grünen. "Zumal schon eine Stunde nach der Ministerpräsidentenkonferenz die ersten Länder für sich eigene Wege beschlossen haben." Sie hätte sich eine verbindliche und bundeseinheitliche Strategie besonders für Kita und Schule gewünscht, wie es sie in einigen Ländern wie Schleswig-Holstein schon gebe.