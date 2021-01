Minister Buchholz für konsequentes Homeoffice

Kiel. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz hat dazu aufgerufen, derzeit so weit wie möglich zu Hause zu arbeiten. "Angesichts der aktuellen Infektionslage ist es weiterhin nötig, auch im beruflichen Alltag möglichst Kontakte zu reduzieren", sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in Kiel. "Deswegen appelliere ich noch einmal an alle: Wenn Homeoffice möglich ist, dann sollte Homeoffice auch umgesetzt werden."

Das gelte für alle Bereiche, in denen auch digital gearbeitet werden kann. "Die verschärften Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass die Infektionszahlen in den nächsten drei Wochen deutlich zurückgehen und wir wieder eine Perspektive für Lockerungen haben", erläuterte Buchholz. "Das schaffen wir nur, wenn alle so viel wie möglich Kontakte beschränken."