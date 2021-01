Zweiter Schultag ohne größere technische Probleme gestartet

Hamburg. Nach technischen Schwierigkeiten zum Hamburger Schulstart beim Home-Schooling ist der zweite Tag nach Auskunft der zuständigen Behörde ohne größere Probleme angelaufen. Es lägen keine entsprechenden Meldungen vor, teilte ein Sprecher der Schulbehörde am Mittwochmorgen auf Anfrage mit. Die Server-Kapazitäten seien deutlich aufgerüstet worden. Die wenigen Schulen, die noch veraltete schuleigene Server nutzen, würden verpflichtet, kurzfristig neue Hardware zu erwerben. Es könne erfahrungsgemäß allerdings einige Wochen dauern, bis der neue Server zur Verfügung stehe.

Nach Auskunft der Schulbehörde war es am Dienstag aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen an Videokonferenzen während des Distanzunterrichts zwischen 8 Uhr und 10 Uhr bei einzelnen Schulen zu Störungen gekommen. Die Gründe seien sehr unterschiedlich gewesen. "In einigen Fällen lag es an veralteten Servern der Schule, die die Schule jeweils in Eigenverantwortung betreibt", sagte der Sprecher. "In anderen Fällen hing es damit zusammen, dass der Anbieter IServ bundesweit erhebliche Netzprobleme hatte." Es habe sich also nicht um hamburgspezifische Probleme gehandelt.