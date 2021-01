Verkehr in Hamburg: S-Bahn – Citytunnel an zwei Wochenenden gesperrt

Deutsche Bahn S-Bahn: Citytunnel an zwei Wochenenden gesperrt

Hamburg. S-Bahn-Fahrgäste müssen sich an den kommenden zwei Wochenenden auf erhebliche Behinderungen auf einer der wichtigsten Verbindungen in Hamburg einstellen.

Aufgrund von Gleisbauarbeiten im Citytunnel verkehren am 9. und 10., sowie am 16. und 17. Januar zwischen dem Bahnhof Altona und Landungsbrücken/Baumwall keine Züge. Die Sperrungen gelten jeweils von 1 Uhr bis Betriebsschluss. Ein Busersatzverkehr wird eingerichtet, wie die S-Bahn-Hamburg am Mittwoch mitteilte.

Deutlich längere Fahrzeit

Die Linien S1 und S3 werden über Dammtor umgeleitet. Die Linie S31 fährt nur zwischen Hauptbahnhof und Harburg/Neugraben. Die Fahrzeit kann sich dadurch um bis zu 20 Minuten verlängern.

( bob )