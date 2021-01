Hamburger, Lotto, Glücksspiel, Gewinner, Millionen, Lotto-Millionäre

Hamburg. Glückspilze aus Hamburg haben im vergangenen Jahr gut 62,5 Millionen Euro beim Lotto gewonnen. Zwei Hamburger wurden 2020 zu Lotto-Millionären. Wie die Lotto Hamburg GmbH mitteilte, gingen im April 1,6 Millionen Euro an einen Tipper im Bezirk Bergedorf. Im Juli durfte sich ein Spielteilnehmer aus dem Bezirk Wandsbek über eine Million Euro freuen.

Die Spieleinsätze stiegen 2020 um 11,7 Prozent von 150,9 auf 168,5 Millionen Euro. Außer den Gewinnern profitiert auch das Gemeinwohl von den gestiegenen Spieleinnahmen. So fließt rund ein Drittel, also etwa 56 Millionen Euro, als Konzessionsabgabe und Lotteriesteuer in den Haushalt der Hansestadt.

Umweltschutz und Sport werden gefördert

Gefördert werden zudem der Umweltschutz und der Sport. Aus den Erträgen der Umweltlotterie Bingo wurden im vergangenen Jahr 117 Projekte im Natur- und Umweltschutz sowie in der Entwicklungszusammenarbeit mit insgesamt 630 000 Euro gefördert. Der Hamburger Sport erhält jährlich Fördergelder in Höhe von 400 000 Euro.