Corona: Senat fördert Weiterbildung mit 20 Millionen Euro

Hamburg. In der Corona-Krise will der Hamburger Senat die Weiterbildung von Arbeitnehmern mit 20 Millionen Euro fördern. Beschäftigte kleiner und mittlerer Unternehmen, die von Krisenauswirkungen betroffen sind, sollen angesprochen und für Qualifizierungsmaßnahmen gewonnen werden, teilte die Sozialbehörde am Mittwoch mit. Die Maßnahme sei Teil des Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramms (HWSP), das die Stadt im Zuge der Corona-Krise aufgelegt hat. Sie soll in diesem und im nächsten Jahr Impulse am Arbeitsmarkt setzen. Im Dezember waren nach Angaben der Arbeitsagentur gut 82 000 Hamburger arbeitslos. Die Arbeitslosenquote betrug 7,7 Prozent.

"Je besser Menschen qualifiziert sind, desto besser können sie auch in schwierigen Zeiten erfolgreich sein, und desto geringer ist das Risiko, dass sie auf staatliche Leistungen angewiesen sein werden", erklärte Arbeits- und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Mit den 20 Millionen Euro können nach den Worten von Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) neben den Maßnahmen des Bundes und der Bundesagentur gezielte hamburgspezifische Schwerpunkte gesetzt werden. "Unser Grundsatz war, ist und bleibt: Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz", betonte Dressel.