Lockdown: Senat will neue Verordnung beschließen

Peter Tschentscher (SPD), Bürgermeister in Hamburg, spricht in der Bürgerschaft.

Hamburg. Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen will der Hamburger Senat heute seine Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärfen. Wie von Bund und Ländern am Dienstag vereinbart, soll der Lockdown um drei Wochen bis zum 31. Januar verlängert werden. Die Kontaktmöglichkeiten sollen weiter beschränkt werden: Statt fünf Personen aus zwei Haushalten sollen sich die Angehörigen eines Haushalt nur noch mit einer Person eines anderen Haushalts treffen dürfen. "Es gibt keine Grundlage für Lockerungen. Im Gegenteil, wir müssen einige zusätzliche Maßnahmen ergreifen", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nach den Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin.

Die Regierungschefs vereinbarten weiter, dass in einem Corona-Hotspot mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner der Bewegungsradius auf 15 Kilometer rund um den Wohnort eingeschränkt werden soll. Er hoffe, dass dieser Wert in Hamburg nicht erreicht werde, betonte Tschentscher. Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Berechnungen der Gesundheitsbehörde bei 138,4. Zu Heiligabend hatte die Behörde den Wert mit 179,6 angegeben. Um eine bundesweit einheitliche Regelung zu schaffen, werde jedoch die Angabe des Robert Koch-Instituts verbindlich sein, erklärte der Bürgermeister. Demnach betrug der Wert am Dienstag 101,9.

"Wir müssen jetzt ganz besonders vorsichtig sein", sagte Tschentscher, verwies aber auch darauf, dass die Zahlen nach den Feiertagen noch nicht wirklich aussagekräftig seien. "Die Lage ist unklar", sagte er. Mit 697 Neuinfektionen hatte Hamburg am Dienstag den bislang höchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie erreicht. Am Montag waren nur 132 neue Ansteckungen gemeldet worden. Auch in den kommenden Tagen sei mit starken Schwankungen zu rechnen.

Unterdessen hat am Dienstag das zentrale Impfzentrum in den Hamburger Messehallen den Betrieb aufgenommen. Der Andrang hielt sich noch stark in Grenzen. Beschäftigte der ambulanten Pflegedienste und über 80-Jährige, die zu Hause wohnen, sind aktuell aufgerufen, sich dort gegen Corona impfen zu lassen.

Wegen des noch knappen Impfstoffes können zunächst aber nur 500 Termine pro Tag vergeben werden. "Es ist mehr möglich. Bis zu 7000 Impfungen täglich können hier erfolgen", sagte Tschentscher. Der Bund habe nun zugesagt, verlässliche Lieferzeiten für Impfstoffe zu übermitteln, damit die Länder planen könnten. Bislang wurden nach Behördenangaben mehr als 4700 Menschen in Hamburg geimpft.

Die coronabedingte Aufhebung der Präsenzpflicht in den Hamburger Schulen soll bis Ende des Monats verlängert werden. Am Dienstag, dem ersten Schultag nach den Ferien, kam jedes fünfte Schulkind zur Grundschule. "Aktuell nehmen 19,98 Prozent der Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht in Grundschulen, 6,43 Prozent in Stadtteilschulen, 14,37 Prozent in Sonderschulen und 3,02 Prozent in Gymnasien teil", sagte der Sprecher der Schulbehörde, Peter Albrecht. Auch die Kitas waren zum Start ins neue Jahr vergleichsweise gut besucht. Wie Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) der dpa sagte, wird derzeit rund ein Drittel der Kinder dort betreut.