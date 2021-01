Mittlerweile 18 Todesfälle in Bredstedter Seniorenresidenz

Bredstedt. Nach dem Corona-Ausbruch in der Seniorenresidenz "Alloheim" in Bredstedt hat sich dort die Zahl der Todesfälle auf 18 erhöht. Das teilte der Landkreis Nordfriesland am Dienstag mit. Bis zum 30. Dezember waren in der Einrichtung 14 Menschen gestorben. Dort hatten sich früheren Angaben zufolge im Dezember 64 Bewohner und 24 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

In einer psychiatrischen Pflegeeinrichtung für ältere Menschen in Norderstedt wurde am Dienstag nach dem dortigen Corona-Ausbruch ein Todesfall bekannt. Es handelt sich um eine 88 Jahre alte Bewohnerin, wie der Kreis Segeberg mitteilte. Zudem wurden acht weitere Mitarbeiter im "Haus Ilse" positiv auf das Virus getestet. Damit erhöhte sich die Zahl der Infizierten dort auf 88 (59 Bewohner und 29 Mitarbeiter).

Die "Kieler Nachrichten" berichteten unterdessen, dass fünf Bewohner einer Wohngruppe und drei Mitarbeiter des Seniorenhauses Eckernförde der Stiftung Diakoniewerk Kropp positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Der Bereich "Haus Borby" mit rund 50 Bewohnern befinde sich derzeit in Quarantäne, ebenso wie die betroffenen Mitarbeiter. Heiligabend sei der erste Fall bekannt geworden. Der jüngste Positiv-Befund wurde dem Blatt zufolge am Dienstag gemeldet, nachdem das Ergebnis eines zusätzlichen PCR-Tests vorgelegen habe.