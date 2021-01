Hamburger Polizei geht gegen Drogendealer vor

Hamburg. Die Hamburger Polizei hat im Zuge der Bekämpfung der Drogenkriminalität mehrere Wohnungen durchsucht und Personen festgenommen. Im Stadtteil Tonndorf wurden in der Wohnung eines 23-Jährigen am frühen Dienstagmorgen 10 920 Euro Bargeld beschlagnahmt. Außerdem fanden die Polizisten fünf kleine Goldbarrentafeln, zwei hochwertige Uhren, zwei Feinwaagen sowie zwei Beutel mit etwa 30 Gramm Marihuana. Der Mann war nach Polizeiangaben zuvor vorläufig festgenommen worden, wurde aber anschließend entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Auch im Stadtteil Sasel wurden die Beamten in einer Wohnung fündig. Dort wurden mutmaßliches Dealgeld, etwa 15 Gramm Marihuana, eine Feinwaage, Verpackungsmaterial, zwei Mobiltelefone und zwölf Ampullen mit verschreibungspflichtigen Anabolika sichergestellt.

Insgesamt wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag 182 Personen überprüft und gegen 79 von ihnen Aufenthaltsverbote ausgesprochen. In Hamburg-Stellingen wurden ein 27-Jähriger sowie eine 36- und eine 40-Jährige in Untersuchungshaft genommen.