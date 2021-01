Corona in Hamburg: Impfbeginn in den Messehallen – "es geht voran"

Aktuell 500 Impfungen pro Tag. Start in den Hamburger Messehallen gilt als großer Schritt in der Pandemie-Bekämpfung.

Bürgermeister Peter Tschentscher am Dienstag beim offiziellen Impfstart in den Hamburger Messehallen.

Corona in Hamburg Impfstart in den Messehallen – Tschentscher: "Es geht voran"

Hamburg. Harald Wendpap gehörte zu den ersten Hamburgern, die sich am Dienstag im zentralen Impfzentrum der Stadt gegen das Coronavirus impfen lassen wollten. Für 10.15 Uhr hatte sich der 88-Jährige einen Termin geben lassen – online. „Hat reibungslos geklappt“, berichtete er, als er in Begleitung seiner Tochter in den Messehallen ankam. „Ich bin erstaunt, wie großzügig die Räumlichkeiten sind“, sagte der Rissener mit Blick in die riesige Halle A3. Warum er sich impfen lasse? „Zunächst ist das Eigeninteresse, es geht um Risikominimierung“, sagte Wendpap, bevor er sich zur Anmeldung begab, wo seine Daten überprüft wurden. Der zweite Grund: „Man tut auch der Allgemeinheit einen Dienst, wenn man sich impfen lässt.“

Bürgermeister Peter Tschentscher und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) hoffen, dass viele Hamburger so denken. Beide sind am Morgen zur offiziellen Inbetriebnahme ins Impfzentrum gekommen. „Das ist ein wichtiger, großer Schritt in der Pandemiebekämpfung“, sagte Leonhard.

Zu wenig Impfstoff gegen das Coronavirus in Hamburg

Denn obwohl das Impfzentrum seit dem 15. Dezember startklar ist, konnten aufgrund der geringen angelieferten Impfstoffmengen seit dem 27. Dezember nur mobile Teams die Bewohner und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen impfen. Außerdem wurden gut 3000 Impfdosen an Krankenhäuser weitergereicht, die ihre Mitarbeiter in Eigenregie impfen. Mit dem Start des Impfzentrums sollen nun viel größere Bevölkerungsgruppen erreicht werden.

Vorerst können wegen des begrenzt vorhandenen Impfstoffs der deutschen Firma Biontech zwar auch in den Messehallen nur 500 Bürger pro Tag einen ersten Piks erhalten – obwohl die Kapazität bei 7000 täglich liegt. Diese Termine sind für diese Woche komplett vergriffen, insgesamt 10.000 Termine für Januar seien schon vergeben worden, berichtete Leonhard. Sie hoffe aber, das Angebot bald ausbauen zu können. Nach Auskunft ihrer Behörde könnte das Impfzentrum auch unter Beibehaltung der mobilen Teams problemlos in Kürze auf 5000 Impfungen am Tag hochgefahren werden, wenn nur genügend Impfstoff geliefert werde. Personal und Ausstattung seien vorhanden.

Am Dienstag hat das zentrale Impfzentrum in den Hamburger Messehallen den Betrieb aufgenommen.

Foto: Michael Rauhe

Tschentscher: "Es geht voran"

„Wir haben zu wenig Impfstoff“, erneuerte der Bürgermeister seine Kritik an der Beschaffung durch den Bund und die EU-Kommission. Dennoch sei er angesichts des Starts im Impfzentrum optimistisch, so Tschentscher: „Es geht voran.“ Zum Abendblatt-Bericht, wonach im Januar jeweils 670.000 Impfdosen pro Woche an die Länder gehen sollen und davon etwa 15.000 an Hamburg, sagte er: „Wenn das so ist, sind wir jederzeit bereit, diesen Impfstoff einzusetzen.“ Bislang hatte die Stadt 29.000 Impfeinheiten erhalten, wovon bis Montag 4140 verbraucht waren.

Laut einer Aufstellung des Robert-Koch-Instituts (RKI) gingen davon rund 2190 an Menschen mit „beruflicher Indikation“, also etwa Mitarbeiter in Pflegeheimen oder Krankenhäusern, und rund 1950 an Bewohner von Pflegeheimen. Dass das RKI zusätzlich gut 1600 Personen auflistet, die den Impfstoff aufgrund einer „Indikation nach Alter“ erhalten hätten, sorgte vor allem bei älteren Bürgern für Verwirrung. „Sind wir jetzt auch schon dran?“, fragte sich mancher.

Auch Über-80Jährige können sich jetzt einen Impftermin holen

Darauf gibt es zwei Antworten. Erstens: Bislang konnten sich Über-80-Jährige, die nicht im Heim wohnen, noch nicht impfen lassen – die vom RKI erwähnten 1600 zählen zu den 1950 Heimbewohnern, die gleichzeitig älter als 80 Jahre sind – also eine Teilmenge. Zweitens: Mit dem Start des Impfzentrums ist das hingegen sehr wohl möglich.

Zwar ruft die Stadt zunächst nur Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten aktiv auf, in die Messehallen zu kommen. Doch da Über-80Jährige ebenso zur „Prioritätsgruppe 1“ der Ständigen Impfkommission zählen, können auch sie sich einen Termin im Impfzentrum holen – entweder telefonisch unter 116 117 oder online unter www.impfterminservice.de. Aktiv angeschrieben werden sie zwar erst in der kommenden Woche – aber wie Harald Wendpap bewiesen hat, muss man darauf nicht zwingend warten.

Hamburger können sich auch in Schleswig-Holstein impfen lassen

Wie berichtet, ist es zudem für Hamburger auch möglich, sich in einem der schleswig-holsteinischen Impfzentren immunisieren zu lassen, etwa in Bad Oldesloe oder Prisdorf (Kreis Pinneberg). Beide Länder streben, wenn nötig, einen Ausgleich der Impfdosen an. Diese sind bislang nur nach Bevölkerungszahl auf die Länder verteilt worden. Dass dabei Hamburgs Rolle als größter Gesundheitsstandort der Metropolregion ebenso unberücksichtigt blieb wie die Tatsache, dass Tausende Mitarbeiter von Kliniken und Heimen in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen wohnen, ist ein Grund für die Kritik des Bürgermeisters an der Impfstoffzuteilung.

Walter Plassmann, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, die das Impfzentrum in den Messehallen betreibt, verteidigte die Strategie sowohl des Bundes als auch der Stadt. Es sei richtig von Bund und EU gewesen, vorab verschiedene Impfstoffe zu bestellen und nicht nur auf einen Hersteller zu setzen. Denn der eigentliche „Gamechanger“, so Plassmann, also der Impfstoff, der die Wende in der Pandemie bringen wird, werde ohnehin einer derjenigen sein, der auch von Hausärzten verimpft werden kann.

Das ist bei dem Biontech-Produkt nicht möglich, da es extrem stark gekühlt werden muss. Auch den Plan der Stadt, im Impfzentrum zunächst mit 500 Bürgern am Tag zu beginnen, sei „absolut richtig“, so Plassmann. Mit dieser „nüchternen und vorsichtigen Vorgehensweise“, die nötige zweite Dosis für jeden Erstgeimpften zurückzuhalten anstatt möglichst schnell möglichst viele Menschen einmal zu impfen, werde man am Ende „viel erfolgreicher“ sein.

