Hamburg: Autoknacker an der Isestraße auf frischer Tat ertappt

Zwei Männer hatten sich so auffällig für geparkte Fahrzeuge interessiert, dass Zivilbeamte auf sie aufmerksam wurden.

Harvestehude Autoknacker an der Isestraße auf frischer Tat ertappt

Hamburg. Die Hamburger Polizei hat am Montagabend zwei mutmaßliche Autoknacker in Harvestehude festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zivilfahnder gegen 23.20 Uhr an der Isestraße zwei Männer beobachtet, die sich für geparkte Autos interessierten und sich dabei auffällig verhielten.

Autoknacker haben möglicherweise noch acht weitere Autos durchsucht

Nachdem die beiden Verdächtigen in einen Landrover Freelander gelangt waren und diesen mithilfe von Taschenlampen durchsucht hatten, nahmen die Fahnder die beiden Männer im Alter von 31 und 23 Jahren vorläufig fest. Die mutmaßlichen Autoknacker hatten hochwertige Sonnenbrillen, Handys und Elektrogeräte bei sich. Weil es sich dabei nach ersten Erkenntnissen um Diebesgut handelte, wurde es sichergestellt.

Im Umfeld des Tatortes fanden die Beamten noch weitere acht Autos, die geöffnet und durchsucht worden waren. Die beiden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt 132 übernommen. Dort wird auch geprüft, ob die Männer für weitere Kfz-Aufbrüche verantwortlich sind.

( cw )