Die Agentur für Arbeit in Hamburg.

Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit in Hamburg sinkt im Dezember leicht

Hamburg. Die Arbeitslosigkeit in Hamburg ist im Dezember erneut und gegen den sonst üblichen Trend leicht zurückgegangen. Zum Jahresende waren bei der Arbeitsagentur 82.359 Hamburgerinnen und Hamburger arbeitslos gemeldet. Das waren 610 weniger als im November.

Für gewöhnlich steigt die Arbeitslosigkeit im letzten Monat eines Jahres an. Die Agentur verzeichnete zugleich jedoch die höchste Zahl von Arbeitslosen in einem Dezember seit 14 Jahren in der Stadt.

Sinkende Zahlen seit Höchststand im Juli

Seit dem Pandemie-bedingten Höchststand im Juli 2020 (91.140) geht die Zahl der bei der Agentur gemeldeten Frauen und Männer kontinuierlich zurück. Im Sommer waren es noch mehr als 91.000 gewesen.

Im Vergleich zum Dezember 2019 ist die Arbeitslosigkeit in der Hansestadt wegen der Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft aber um mehr als ein Viertel (28,5 Prozent) gewachsen. Im Dezember 2019 waren gut 64.000 Erwerbslose bei der Agentur registriert gewesen. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember bei 7,7 Prozent (Dezember 2019: 6,0 Prozent).

Anstieg in Schleswig-Holstein

Die Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein stieg im Dezember auch im Vergleich zum Vormonat leicht an. So waren Ende des Monats 92.800 Menschen ohne festen Job und damit 1,3 Prozent mehr als im November.

Im Vorjahresvergleich nahm die Zahl der Arbeitslosen infolge der Corona-Pandemie um 17,5 Prozent zu. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 5,9 Prozent nach 5,0 Prozent im Dezember 2019.

Konstante Quote in Niedersachsen

Auch in Niedersachsen nahm die Arbeitslosigkeit zu. Im Dezember waren dort 251.096 Menschen ohne Job. Das waren 1940 mehr als im November. Die Arbeitslosenquote blieb konstant bei 5,7 Prozent. Allerdings bildeten die Zahlen noch nicht die Folgen des sogenannten harten Lockdowns ab Mitte Dezember ab, hieß es.