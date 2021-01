Schmuddelwetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg/Kiel. Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich weiterhin auf Schmuddelwetter einstellen. Am Dienstag dominiert eine dicke Wolkendecke den Norden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem von der Lübecker Bucht bis zur Elbe kommt es zu Regen oder Schneeregen. Dazu bleibt es verhältnismäßig mild mit drei Grad. An der See weht ein frischer bis starker Nordostwind.

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es bedeckt mit stellenweise Regen oder Schnee. Die Temperaturen sinken auf null Grad. Auch tagsüber ziehen die grauen Wolken in Hamburg und Schleswig-Holstein nicht ab. Stattdessen erwarten die Meteorologen von der Ostsee Schneeregen und Schneefall. Hinzu kommen Temperaturen zwischen ein und drei Grad.