Hamburg: Arbeitsagentur gibt Dezember-Zahlen bekannt

Hamburg. Die Hamburger Arbeitsagentur will am Dienstag (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktdaten für den Dezember bekannt geben. Agenturchef Sönke Fock hat zudem eine Bewertung des abgelaufenen Jahres und einen Ausblick auf das neue Jahr angekündigt. Fock hat sich bereits optimistisch über die weitere Entwicklung des Arbeitsmarkts geäußert. Wenn die Nachfrage der Konsumenten wieder da sei, wachse auch die Nachfrage nach Arbeitskräften, hatte er am Sonntag im "Hamburg Journal" des NDR-Fernsehens erklärt. Das hätten die Erfahrungen aus dem dritten Quartal des vergangenen Jahres gezeigt.

Im November hatte sich der Hamburger Arbeitsmarkt trotz des damaligen Teil-Lockdowns mit geschlossenen Gastronomiebetrieben und Kultureinrichtungen weiter erholt. Die Arbeitslosenquote war von Oktober zu November um 0,1 Punkte auf 7,7 Prozent gesunken, lag aber 1,7 Punkte über der Quote vom November 2019. Im vergangenen Juli war die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg erstmals seit 15 Jahren auf mehr als 90 000 gestiegen, was einer Quote von 8,5 Prozent entsprach. Mitte Dezember hatte der sogenannte harte Lockdown begonnen. Zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe mussten schließen.