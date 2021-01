Claus Christian Claussen (CDU), Verbraucherschutzminister in Schleswig-Holstein.

Verbraucher Vorsitz der Ministerkonferenz zu Verbraucherschutz in Kiel

Kiel. Schleswig-Holstein hat mit Beginn des neuen Jahres den Vorsitz der Verbraucherschutzministerkonferenz übernommen. Der Verbraucherschutz müsse in einer zunehmend digitalisierten Welt so gestaltet werden, dass Menschen aus unterschiedlichen Generationen, sozialen Schichten und kulturellen Hintergründen ihren Alltag gut informiert und verantwortungsbewusst meistern können, erklärte dazu am Montag Ressortchef Claus Christian Claussen (CDU).

Erforderlich seien Rahmenbedingungen für eine Verbraucherpolitik, die den Menschen effektive Instrumente zur Durchsetzung ihrer Rechte zur Verfügung stellt, ihre Konsumkompetenzen stärkt, ihre wirtschaftlichen Interessen schützt und Regeln für einen vertrauenswürdigen digitalen Wandel festlegt. Die EU-Kommission habe hierfür mit einer neuen Agenda wichtige Denkanstöße gegeben. Die Minister von Bund und Ländern sollten dazu gemeinsame Positionen entwickeln. Sofern die Entwicklung in der Corona-Pandemie es zulässt, soll die diesjährige Hauptkonferenz der Minister im Mai in Westerland auf Sylt stattfinden.