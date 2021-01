Impfzentrum in den Messehallen nimmt Betrieb auf

Hamburg. Mit der Impfung von Beschäftigten der Hamburger ambulanten Pflegedienste nimmt das Impfzentrum in den Messehallen am Dienstag den Betrieb auf. Zunächst würden rund 500 Termine pro Tag für die Corona-Schutzimpfung vergeben, teilte die Gesundheitsbehörde am Montag mit. Nach den Beschäftigten in der ambulanten Pflege würden ab Mitte Januar auch Hamburgerinnen und Hamburger im Alter von über 80 Jahren zur Impfung in des Zentrum gerufen, hieß es.

Zum Impfstart am Dienstag werden in der Messehalle 3 Bürgermeister Peter Tschentscher und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) erwartet. Das Impfzentrum ist modular aufgebaut und ermöglicht bei Volllast bis zu 7000 Schutzimpfungen pro Tag.

Hamburg hat bislang knapp 30 000 Impfdosen der Hersteller Biontech/Pfizer erhalten. Zuerst waren die Bewohner und Beschäftigten in Alten- und Pflegeheimen beziehungsweise Krankenhausbeschäftigte geimpft worden.