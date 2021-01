Stadtreinigung sammelt Weihnachtsbäume vom Straßenrand ein

Hamburg. Die Stadtreinigung Hamburg hat am Montag damit begonnen, Weihnachtsbäume vom Straßenrand einzusammeln. Die Bäume müssen abgeschmückt sein, dürfen keinen Tannenbaumständer haben und dürfen maximal 2,50 Meter lang sein, wie die Stadtreinigung mitteilte. Für jeden Stadtteil gibt es in der ersten und zweiten Januarwoche einen Abholtermin. Die Termine sind auf www.stadtreinigung.hamburg nachzulesen, sie können aber auch telefonisch bei der Stadtreinigung unter 25760 nachgefragt werden. Das Ende der Sammlung ist am 16. Januar.

( dpa )