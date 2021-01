Otto Group setzt auf Veränderungen in den Innenstädten

Hamburg. Die Otto Group setzt in den Innenstädten auf grundsätzliche strukturelle Veränderungen - auch in Hamburg. "Innenstädte werden keine Orte bleiben können, wo man vor allem einkaufen kann", sagte Multichannel-Distanzhandel-Vorstand Marcus Ackermann der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Nötig seien neue Ansätze in der Stadtplanung, um zum Beispiel mehr Wohnraum, Kinos, mehr Kulturangebote und mehr Restaurants anzusiedeln. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Konzerns und Hamburger Ehrenbürger Michael Otto habe zuletzt von einer italienischen Piazza gesprochen. "Ich glaube, das ist ein schönes Bild, weil es eigentlich das ist, was wir alle toll finden. Da trifft man Menschen, redet, trinkt Cappuccino."

