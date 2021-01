Fußball Vierter Sieg in Serie: Hamburger SV zurück an Tabellenspitze

Hamburg. Der Hamburger SV ist wieder "Spitze" in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Hanseaten gewannen am Sonntag ihr erstes Spiel im neuen Jahr gegen Jahn Regensburg 3:1 (2:1) und profitierten vom gleichzeitigen Patzer des entthronten Tabellenführers Holstein Kiel (1:2 gegen Osnabrück). "Ich denke, dass war ein verdienter Sieg", sagte Trainer Daniel Thioune, der die Tabellenführung jedoch nicht überbewerten möchte. "Ich habe mitbekommen, dass wir in der Tabelle geklettert sind. Aber wir haben erst den 14. Spieltag."

Die Gäste aus Regensburg setzten die Hamburger zunächst mit einem hohen Pressing unter Druck. Ein Freistoß von Erik Wekesser in der 6. Spielminute, den Torwart Sven Ulreich zur Ecke klärte, war die erste Gelegenheit des Spiels. Auch der HSV kam per Standard zur ersten gefährlichen Situation, als die Regensburger eine flache Hereingabe von Sonny Kittel zunächst nicht geklärt bekamen.

In der 21. Minute dann die HSV-Führung: Tim Leibold gelangte nach einem Doppelpass mit Jeremy Dudziak in den Strafraum und legte quer für David Kinsombi vor, der den Ball aus Nahdistanz einschob. In der 33. Minute glich Regensburg zwar durch Max Besuschkow aus. Doch nur sechs Minuten später reagierte der HSV mit dem 2:1. Regensburg-Torwart Alexander Meyer bekam den Ball dabei nicht unter Kontrolle, so dass Terodde diesen nach Vorarbeit von Kinsombi ins Tor befördern konnte.

Die Hamburger kamen auch gut in die zweite Halbzeit. In der 61. Minute erhöhte Bakery Jatta nach einer Vorlage von Leibold auf 3:1. Dieser Treffer wurde, genauso wie das Tor zum 2:1, erst nach einer Überprüfung des Videoschiedsrichters gegeben. Überhaupt griff Referee Lasse Koslowski häufig auf die Unterstützung des Video-Assistenten Martin Thomsen zurück. Der vermeintliche Anschlusstreffer durch den Regensburger Jan-Niklas Beste wurde nach Überprüfung zurecht aberkannt, weil dieser beim Ballgewinn Kittel gefoult hatte.

"Wir hatten Glück, dass die Entscheidungen zu unseren Gunsten ausgefallen sind. Auch wenn alle Entscheidungen regelkonform waren", sagte Thioune. Und er lobte bei seiner Mannschaft vor allem die "Balance zwischen Verteidigen und Fußball spielen."

Am Samstag geht es für die Hanseaten mit dem Gastspiel beim 1. FC Nürnberg weiter. "Es tut immer gut, mit drei Punkten ins neue Jahr zu starten. Aber wir haben noch einen harten Weg vor uns. Deswegen heißt es, den Fokus auf die nächste Aufgabe zu richten - und die wird mit Nürnberg nicht einfach", sagte Abwehrchef Toni Leistner im Blick nach vorne.