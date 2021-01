Basketballern der Hamburg Towers gelingt Erfolg

Hamburg. Die Hamburg Towers sind in der Basketball-Bundesliga zurück auf Erfolgskurs. Nach zuletzt zwei Niederlagen bezwang die Mannschaft von Trainer Pedro Calles dessen Ex-Club Rasta Vechta am Samstagabend in der edel-optics.de-Arena mit 92:74. Für die Hanseaten war es der siebte Sieg im zehnten Spiel. Bester Werfer der Hamburger war Maik Kotsar, der 19 Punkte erzielte. Nächster Gegner ist am 10. Januar Hakro Merlins Crailsheim.

Die Towers übernahmen schnell die Kontrolle und kamen zu einigen einfachen Körben gegen den Tabellenletzten. Nur fünf erfolglose Dreier-Versuche trübten die Bilanz des ersten Viertels. Bis zur Pause blieben die Hanseaten weiter das dominierende Team und konnten ihren Vorsprung auch dank einer guten Defensivarbeit zwischenzeitlich auf 24 Punkte ausbauen.

Zac Cuthbertson eröffnete das dritte Viertel dann zwar mit zwei Dreiern, in der Folge aber leisteten sich die Towers einige Fouls und mussten in der Verteidigung daraufhin zurückhaltender agieren. Zeitweilig schrumpfte der Vorsprung auf 15 Punkte. Die Towers taten sich auch im Schlussviertel zuerst schwer, ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen und machten in den letzten Minuten alles klar.