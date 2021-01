Ein Handballer hält einen Handball in den Händen.

Handball Handball-Luchse drehen Partie in Mainz nach klarem Rückstand

Hamburg. Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten haben im Kampf um den Verbleib in der Handball-Bundesliga einen wichtigen Sieg erkämpft. Mit 29:25 (14:15) bezwang der Aufsteiger am Samstagabend den weiterhin punktlosen 1. FSV Mainz 05 und konnte damit einen erfolgreichen Start in das neue Jahr feiern.

Dabei war die Mannschaft von Trainer Dubravco Prelcec zwischen der 41. und 46. Minute nach dem zwischenzeitlichen 18:18 mit 18:22 in Rückstand geraten, konnte danach dank einer erfolgreiche Aufholjagd aber den vierten Saisonsieg verbuchen. Beste Werferin war Marleen Kadenbach, der neun Treffer gelangen.