Brandschutz: Stabi darf nur mit Evakuierungshelfern öffnen

Hamburg. Weil der Brandschutz in der Staats- und Universitätsbibliothek (Stabi) stellenweise nicht ausreicht, sind derzeit 1200 Quadratmeter Nutzfläche in dem Gebäude nicht für Besucher zugänglich. Bauliche Mängel werden derzeit durch „organisatorische Brandschutzmaßnahmen kompensiert“: Nur mit vier Evakuierungshelfern darf das Haus geöffnet werden.

Das geht aus der Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Anke Frieling hervor. Bereits Ende 2017 wurden „erhebliche Brandlasten durch Kabel in den Decken der notwendigen Flure des Verwaltungstrakts, des Hauptgebäudes und teilweise auch des Altbaus beanstandet“, wie der Senat erklärt. „Aufbauend“ auf einem Brandschutzkonzept von 2014 und dem Brandschutzkataster von 2019 habe die Stabi in Absprache mit den Behörden für Wissenschaft und Stadtentwicklung ein Gutachten beantragt. Dieses liege seit dem 14. Dezember 2020 vor.

Als Maßnahmen werden etwa Brandmeldeanlagen in beanstandeten Fluren und neue Leitungsführungen vorgeschlagen. Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) und Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hatten am 29. Dezember verkündet, dass für „dringend notwendige“ Sanierungen von Hochschulgebäuden bis Ende 2022 zusätzlich 60 Millionen Euro bereitstehen werden.

Details stehen noch nicht fest, wobei in der Stabi definitiv in einen verbesserten Brandschutz investiert werden müsse, so Fegebank und Dressel. Dieses Engagement kommt nach Ansicht von Anke Frieling allerdings viel zu spät: „Dass erst seit wenigen Tagen die Stellungnahme eines Gutachters zum Brandschutz vorliegt, obwohl die massiven Mängel seit Jahren bekannt sind, macht deutlich, welches Desinteresse der Senat der Universitätsbibliothek entgegenbringt“, so ihre Kritik.

( mha )