Unfälle Auto fährt in Trecker: 83-Jähriger schwer verletzt

Weddingstedt. Ein 83 Jahre alter Autofahrer ist bei der Kollision seines Wagens mit einem Trecker-Gespann bei Weddingstedt (Kreis Dithmarschen) schwer verletzt worden. Der Senior krachte mit seinem Auto am Samstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache in den Hinterreifen des Treckers, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 62 Jahre alte Fahrer des Gespanns links abbiegen und blieb in einer Kurve stehen, um den entgegenkommenden 83-Jährigen passieren zu lassen.

Dieser soll mit seinem Auto direkt in den Hinterreifen des Treckers gefahren sein. Der Senior wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Treckerfahrer blieb unverletzt. Eine genaue Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst nicht nennen.