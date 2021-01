242 Corona-Neuinfektionen in Hamburg: 658 Tote

Hamburg. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist am Samstag um 242 gestiegen. Das sind 66 Fälle weniger als an Neujahr und 55 Fälle weniger als am Zweiten Weihnachtsfeiertag vor einer Woche, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank den Angaben zufolge im Vergleich zum Vortag von 130,5 auf 127,6. Vor einer Woche hatte dieser sogenannte Inzidenzwert bei 157,7 gelegen.

Die Zahl der Toten in der Corona-Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) stieg um 5 auf 658. Das sind 74 Tote mehr als vor einer Woche. Die Zahl der Geimpften beziffert das RKI mit Stand Freitag auf 2759.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 37 539 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 27 200 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Donnerstag 537 Corona-Patienten behandelt und damit 24 weniger als am Tag zuvor. Auf Intensivstationen lagen 109 Corona-Patienten - vier weniger als am Mittwoch.

Das RKI weist mit Blick auf die Fallzahlen in Deutschland darauf hin, dass während der Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel weniger Menschen zum Arzt gingen und demnach auch weniger Proben genommen würden.