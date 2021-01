Luxemburger kaufen Hightech-Firma aus Hamburg

Unternehmen Espace 2001 übernimmt Anteile am Hamburger Joint-Venture 3D.aero, das innovative Lösungen für die Luftfahrtindustrie bietet.

Drei Männer arbeiten in einer Werkstatt von Lufthansa Technik am Triebwerk eines Flugzeuges (Symbolbild).

Hamburg. Das auf industrielle Robotik und Bildverarbeitung spezialisierte Luxemburger Unternehmen Espace 2001 hat von Lufthansa Technik AG sowie Pepperl+Fuchs sämtliche Anteile am Hamburger Joint-Venture 3D.aero übernommen. 3D.aero wurde 2017 gegründet. Seitdem erforscht, entwickelt und vertreibt das Unternehmen innovative Lösungen für die Luftfahrtindustrie. 3D.aero bietet unter anderem digitale Inspektionen an. Espace 2001 will nun die Geschäftsfelder der Hamburger weiter entwickeln. Auch außerhalb der Luftfahrt sollen dann die Dienstleistungen vermittelt werden.

„Wir freuen uns sehr, die über Jahre gewachsene, erfolgreiche und enge Zusammenarbeit mit der 3D.aero weiterführen zu können. Als Gesellschafter der 3D.aero werden wir eine zielgerichtete Weiterentwicklung im Bereich sensorgestützte Automatisierungstechnik vorantreiben“, sagte Werner Neddermeyer von Espace 2001. Man wolle „die hoch spezialisierten und motivierten Mitarbeiter weiter mit interessanten und zukunftsweisenden Technologien im Bereich industrieller 3D-Sensorik und Datenverarbeitung zu einem wirtschaftlichen Erfolg führen“. Dazu werde man die in der Luftfahrtindustrie und in anderen Bereichen vorhandenen strategischen Partnerschaften ausbauen.

„Die dramatischen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Luftfahrtindustrie haben leider auch nicht vor 3D.aero haltgemacht“, sagte Dietmar Focke von Lufthansa Technik. Um das Überleben des Unternehmens zu sichern, sei eine Orientierung in neue Märkte notwendig. „Wir sind deshalb extrem froh, dass wir mit Espace 2001 einen Käufer gefunden haben, der neben einer hohen Fachkompetenz auch die erforderliche breite Marktaufstellung besitzt.“