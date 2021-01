Jahreswechsel Böller in Fahrkartenautomat in Ohlsdorf

Hamburg. Unbekannte haben in der Silvesternacht erfolglos versucht, einen Fahrkartenautomaten im Hamburger Stadtteil Ohlsdorf mit Böllern zu sprengen. Von zwei Feuerwerkskörpern in dem Automaten am Bahnhof im Ortsteil Klein Borstel war einer am Neujahrsmorgen noch nicht explodiert, sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Freitag. Ein Experte habe ihn entschärft. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.