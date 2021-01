Weihnachtsbaum fängt Feuer: 80-Jähriger schwer verletzt

Hamburg. Ein 80 Jahre alter Mann ist in der Silvesternacht in Hamburg-Winterhude bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus schwer verletzt worden. Auch seine 78 Jahre alte Ehefrau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Aus zunächst unbekannter Ursache hatte der Weihnachtsbaum in der Wohnung des Paares Feuer gefangen. Der 80-Jährige erlitt schwere Brandverletzungen am Kopf und an den Oberschenkeln. Die Wohnung war nach Beendigung der Löscharbeiten zunächst nicht bewohnbar. Die anderen Bewohner des Hauses konnten jedoch in ihre Wohnungen zurückkehren.

( dpa )