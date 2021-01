Buxtehuder SV will Titelaspirant Bietigheim Paroli bieten

Hamburg. Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV wollen am Sonntag (17.00 Uhr) in der Bundesliga Spitzenreiter SG BBM Bietigheim Paroli bieten. Die beiden vergangenen Gastspiele endeten mit klaren Niederlagen (22:40, 27:36) für die Mannschaft von Trainer Dirk Leun, in diesem Jahr hoffen die Norddeutschen auf ein besseres Abschneiden.

"Unser Ziel ist es, ein gutes Spiel abzuliefern und vor dem Derby gegen Oldenburg ein gutes Gefühl zu bekommen. Eine hohe Niederlage wäre kontraproduktiv", sagte Coach Leun. Die Rollen seien allerdings klar verteilt. "Bietigheim ist eines von zwei Teams, das ernsthaft um den Titel mitspielt. Wir wollen ein mutiges Spiel machen und vom Ergebnis her nicht abreißen lassen", fügte Leun hinzu.

Favorisiert sind dagegen die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten (13.) in der Partie beim Vorletzten 1. FSV Mainz 05 am Samstag (19.00 Uhr). "Mir ist bewusst, dass wir die Rolle annehmen müssen, aber der knappe Sieg in Ketsch hat gezeigt, dass meine Mannschaft das mental bewältigen kann", sagte Coach Dubravko Prelcec mit Blick auf den knappen Sieg bei Schlusslicht Kurpfalz Bären am 27. Dezember.

"Das neu zusammengestellte Team meines Kollegen Florian Bauer dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen, denn sie verfügen durchaus über leistungsstarke Spielerinnen, aber sie konnten ihre Fähigkeiten noch nicht über 60 Minuten umsetzen", warnte Prelcec allerdings. "Es wird sehr wichtig sein, dass meine Mannschaft die lange Anreise gut kompensiert und von Beginn an ihre Stärken entfalten kann. Den Schlüssel zum Erfolg sehe ich in unserer kompakten Abwehr, einer guten Tagesform und einer akzeptablen Chancenverwertung."