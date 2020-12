Silvester 2020: Verrücktes Jahr klingt ungewöhnlich aus

Jahreswechsel unter Corona-Bedingungen. Polizei in Hamburg mit Großaufgebot im Einsatz. In Schleswig-Holstein vereinzelt Feuerwerk.

Hamburg. Es dürfte ein ruhiges Ende eines sehr ungewöhnlichen Jahres werden. Mit vielen Freunden ins Neue Jahr feiern, auf der Straße anstoßen und Raketen zünden: All das, was zu Silvester eigentlich dazugehört, ist wegen der Corona-Pandemie verboten. Deshalb rechnen Feuerwehr und Polizei in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen auch mit deutlich weniger Einsätzen – zumindest was die typischen Fälle angeht.

Ob es ansonsten auch ruhig bleibt, sich die Norddeutschen an die Regeln halten und wie sie sonst den Jahreswechsel erleben, darüber halten wir Sie hier im Newsblog auf dem Laufenden.

Niedersachsen: Polizei kontrolliert Einhaltung der Corona-Regeln

Am letzten Tag des Jahres hat die Polizei in Niedersachsen verstärkt Präsenz gezeigt. Ein Ziel war, die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. Verstöße würden konsequent geahndet, hatte die Landesregierung vorab mitgeteilt. „Die Bereitschaftspolizei wird den Einsatz- und Streifendienst in allen Landesteilen bei diesen Kontrollen unterstützen.“ Vertreter der Politik und Polizei riefen die Menschen mehrfach dazu auf, sich an die Kontaktbeschränkungen und das Verbot von Feuerwerk auf belebten Plätzen zu halten.

Bislang sei es recht ruhig, sagte ein Polizeisprecher aus Hannover am frühen Donnerstagnachmittag. Auffälligkeiten oder größere Einsätze gab es demnach nicht. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen äußerte die Hoffnung, dass dies auch in der Nacht so bleibt. „Wir hoffen als GdP, dass die Silvesternacht einigermaßen ruhig bleibt und die Menschen sich vernünftig verhalten“, sagte der Landesvorsitzende Dietmar Schilff. „Alle Böllerverbotszonen durch die Polizei zu überprüfen und dann eventuell noch Ermittlungen durchzuführen oder Anzeigen zu fertigen, ist kaum möglich.“

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, dürfen sich auch an Silvester höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten und Kinder unter 14 Jahren treffen. Feuerwerk durfte nicht verkauft werden, das Zünden ist vielerorts verboten. Wunderkerzen und Knallerbsen dürfen verwendet werden.

Hamburg stimmt sich auf stilles Corona-Silvester ein

Ungewöhnlich ruhig wird am Donnerstag wohl in Hamburg das Corona-Jahr 2020 zu Ende gehen. Der Verkauf und das Zünden von Feuerwerkskörpern sind wegen der Pandemie laut Eindämmungsverordnung in diesem Jahr generell verboten. Auf den Straßen der Hansestadt mit Sekt anzustoßen ist nach Angaben der Senatspressestelle untersagt.

In diesem Jahr dürfen in #Hamburg nur Pyroartikel der Klasse F1 verkauft und gezündet werden - dies gilt auch "im privaten Wohnraum und dem dazugehörigen befriedeten Besitztum", also z.B. in Gärten, auf Balkonen und Terrassen.

Bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten können den Start ins neue Jahr feiern – Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt. An vielen öffentlichen Plätzen wie der Reeperbahn muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Die Hamburger Polizei kündigte an, die Einhaltung der Regeln mit einem Großaufgebot zu kontrollieren.

Lichtshow am Fernsehturm als Ersatz für fehlendes Feuerwerk

Durch das Feuerwerkverbot wird der Hamburger Himmel in der Silvesternacht dunkel bleiben. Für ein kleines Licht am Ende des Tunnels sorgt nun die Betreibergesellschaft des Fernsehturms. Die Deutsche Funkturm GmbH kündigt an, ab Beginn der Dunkelheit bis in den Morgen hinein ein digitales Feuerwerk mittels einer spektakulären Licht-Show am Turm zu entzünden. Zusätzlich gibt's Neujahrsgrüße.

Deutlich weniger Touristen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein wird wegen der Corona-Auflagen mit einem ungewöhnlich ruhigen Jahreswechsel gerechnet. Wegen des Berherbungsverbotes dürften kaum Toristen kommen. Restaurants und Kneipen sind für Gäste ohnehin dicht. In der Öffentlichkeit darf Alkohol nicht getrunken werden. Der Verkauf von Feuerwerk ist bundesweit verboten. Und wer noch Raketen oder Böller vom vergangenen Jahr übrig hat, darf sie in Innenstadtlagen etwa in Kiel, Flensburg oder Lübeck nicht zünden. Bei Verstößen gegen Abbrennverbote drohen nach Angaben des Kreises Nordfriesland Geldbußen bis zu 50 000 Euro.

Auf belebten Straßen und Plätzen müssen die Menschen in Schleswig-Holstein in der Silvesternacht einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wer auf das neue Jahr zuhause anstoßen will, darf wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen nur mit der eigenen Familie feiern - oder mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten.

Lichtfeuerwerk am Heizkraftwerk Linden geplant

Niedersachsen steht mitten in der Corona-Pandemie vor einem ungewöhnlichen Jahreswechsel. Gastronomische Betriebe sind geschlossen, Partys und der Verkauf von Raketen und Böllern verboten. Selbst wer noch Feuerwerk aus dem Vorjahr hat, darf es vielerorts nicht zünden. Selbst zu Hause darf nicht groß gefeiert werden, erlaubt sind höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten zuzüglich Kinder unter 14 Jahren. Für die Silvesternacht gilt ein An- und Versammlungsverbot. Politik, Polizei und Feuerwehr fordern die Menschen auf, sich an die Regeln zu halten, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Polizei will verstärkt kontrollieren. Ein stilles Lichtfeuerwerk ist am Heizkraftwerk Linden in Hannover geplant.