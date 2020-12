Beim Böllerbauen verletzt: 19-Jähriger nicht vernommen

Eckernförde. Der junge Mann aus Eckernförde, der beim Böllerbasteln eine Explosion ausgelöst hat, liegt nach wie vor mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der 19-Jährige habe bislang nicht vernommen werden können, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes in Kiel am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Teenager hatte am Dienstag beim Herstellen von Feuerwerkskörpern im Wintergarten im Reihenhaus seiner Eltern die Explosion ausgelöst. Einem Polizeisprecher zufolge schwebte er wegen seiner schweren Verbrennungen in Lebensgefahr. Er wird in einer Spezialklinik in Lübeck behandelt.

Mit welchen Chemikalien der 19-Jährige zugange war, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Es werde nun wegen des Umgangs mit explosiven gefährlichen Stoffen ermittelt.

In Schleswig-Holstein ist der Verkauf von Feuerwerk wie überall in Deutschland verboten. Wer noch Raketen oder Böller vom vergangenen Jahr übrig hat, darf sie in Innenstadtlagen etwa in Kiel, Flensburg oder Lübeck nicht zünden.